Сергей Собянин. Главное за день

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 22 июля, поделился новостями из жизни столицы. Глава города поздравил горожан с Днем защитников неба Москвы, сообщил о завершении строительства промышленного парка «Сенькино», а также рассказал о реконструкции главного корпуса ГКБ имени Буянова. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

День защитников неба Москвы

Глава города выразил благодарность всем, кто связан с защитой воздушного пространства страны. В их числе — сотрудники предприятий и конструкторских бюро, увеличившие выпуск проверенных временем средств противовоздушной обороны и в короткие сроки освоившие производство новых систем для противодействия современным угрозам. Он также отметил строителей и работников городских служб, которые возводят защитные сооружения, вышки и позиции войск ПВО в Москве и других регионах России.

Промышленный парк «Сенькино»

В Москве завершилась постройка промышленного парка «Сенькино» в Краснопахорском районе. Проект реализован в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. В общей сложности появилось больше 2,8 тысячи современных рабочих мест. На участке площадью почти 16 гектаров в рамках третьей очереди построили комплекс современных универсальных производственных площадок для цехов, научно-производственных лабораторий и деловых офисов.

Реконструкция ГКБ имени Буянова

Сергей Собянин осмотрел ход работ по реконструкции главного корпуса Городской клинической больницы имени Буянова. Реконструкция главного лечебного корпуса началась в марте 2025 года. Одним из ключевых этапов станет обновление первого этажа: здесь появятся дополнительные входы, которые позволят разделить потоки пациентов. Вместо прежнего вестибюля оборудуют просторный холл с комфортной зоной ожидания, аптекой, магазином и кафе с панорамными окнами.

Повышение качества школьного образования

Президиум правительства Москвы рассмотрел доклад заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой о результатах ГИА в столичных школах в 2026 году. По итогам обсуждения Сергей Собянин поручил продолжить реализацию приоритетных проектов по повышению качества школьного образования в городе.

Новые медиатеки в школах

В обновленных столичных школах вместо библиотек появляются современные медиатеки, где можно делать домашнюю работу или создавать подкасты. Важнейшим достоинством медиатек выступает многофункциональное пространство — там находятся как просторный и хорошо освещенный читальный зал, который можно использовать для групповой работы, так и уютные места для отдыха с книгой.

«Молодежь Москвы» и ветераны СВО

Молодые ветераны специальной военной операции становятся наставниками подрастающего поколения. Многие военнослужащие обладают ценными качествами — ответственностью, дисциплиной, умением работать в команде и прямо отвечать на сложные вопросы — и поэтому столица привлекает их в проект «Молодежь Москвы» в качестве наставников.