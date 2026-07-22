Собянин рассказал о реконструкции главного корпуса ГКБ имени Буянова

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по реконструкции главного корпуса городской клинической больницы имени Буянова, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«Сама клиника очень важная, обслуживает юг Москвы, огромный корпус, построенный лет 40 тому назад. <…> Поэтому решили его реконструировать, но так поэтапно, чтобы не ломать совсем вашу работу, дать возможность обслуживать пациентов. Конечно, такая нетривиальная задача, но решили так двигаться. Первый этап закончим в этом году. Это два этажа: верхний этаж, приемное отделение новое появится, СКП (стационар кратковременного пребывания – прим. Агентства «Москва») появится, операционные новые появятся», – сказал мэр в разговоре с сотрудниками ГКБ имени Буянова.

Он добавил, что также будет благоустроена территория рядом с больницей. В свою очередь врачи высоко оценили обновления в здании. Они отметили просторные помещения и широкие коридоры.

«Земля и небо, если можно так выразиться: то, что было раньше – один узкий коридор, приемное отделение, маленькие смотровые, а сейчас – одна смотровая больше, чем одно приемное. И пациенты довольны, самое главное, и нам комфортно», – пояснил заведующий приемным отделением флагманского центра ГКБ имени Буянова Григорий Финкельберг.

Как отмечается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, комплекс работ по обновлению главного (лечебного) корпуса ГКБ имени Буянова был начат в марте 2025 года. Наиболее значительные изменения ждут первый этаж. Здесь обустроят несколько дополнительных входов, что позволит разделить потоки пациентов. Старый вестибюль у главного входа будет преобразован в светлый холл с комфортной зоной ожидания, аптекой, магазином и уютным кафе с панорамными окнами.

В обновленных помещениях главного корпуса планируется разместить межокружные отделения рассеянного склероза и пароксизмальных состояний, стационар кратковременного пребывания, кабинеты специалистов, перевязочные, операционные и другие подразделения ГКБ имени Буянова.

В результате реконструкции расширятся возможности лечения и улучшатся условия пребывания пациентов в круглосуточном стационаре. А возможности амбулаторного приема увеличатся примерно на 20% (на данный момент – более 100 тыс. посещений в год).

Одна из главных задач реконструкции главного корпуса – создание стационара кратковременного пребывания (в том числе СКП амбулаторно-поликлинической помощи). Предусмотрено размещение операционных, оснащенных самым современным оборудованием, обустройство комфортных палат с безбарьерной средой и удобных зон ожидания. В результате пациенты смогут проводить в больнице минимум времени и при этом получать весь объем медицинской помощи, необходимой для выздоровления.