Никакой жары: москвичам рассказали о погоде в столице в выходные 25 и 26 июля

В предстоящие выходные в столичном регионе ожидается комфортная погода: жары и осадков почти не предвидится. Об этом «Вечерней Москве» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, в пятницу, 24 июля, под влиянием циклона, сформировавшегося над югом Европейской России, в Москве ожидается дождливая погода.

— Кратковременные дожди будут интенсивнее, чем накануне в четверг, 23 июля. При этом температура воздуха будет комфортной. В ночные часы столбики термометров будут колебаться около плюс 15–17 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 23–25 градусов. А ветер будет дуть с северо-запада, — рассказала Позднякова.

К выходным, 25–26 июля, на смену дождям придет переменная облачность, заверила специалист.

— Сильных дождей не ожидается, но в субботу есть вероятность кратковременных и локальных осадков. Ночная температура воздуха на протяжении всех выходных останется в пределах плюс 15–17 градусов, дневная же будет колебаться около плюс 22–24 градусов, что немного ниже климатической нормы, — рассказала Позднякова.

Атмосферное давление в конце недели тоже будет ниже нормальных значений из-за влияния южного циклона, сообщила метеоролог. Оно составит:

в пятницу — 741 миллиметр ртутного столба;

в субботу — 743 миллиметра ртутного столба;

в воскресенье — 743 миллиметра ртутного столба.

Но в целом погодные условия будут комфортными для отдыха на свежем воздухе, поскольку жара отступит, а сильных дождей и похолодания не предвидится, заключила Позднякова.

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