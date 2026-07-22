Власти Москвы предостерегли горожан от купания в фонтанах
Оборудование внутри чаш фонтанов могут стать причиной травм для тех, кто решит в них искупаться.
Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.
"Купание в фонтанах может грозить травмами. Внутри чаш находится сложное техническое оборудование: струйные насадки, светильники, датчики уровня воды. Все это оборудование может стать причиной травмирования тех, кто решил освежиться и искупаться в фонтане", - сказал собеседник агентства.
Он также предупредил, что купаться в фонтанах негигиенично.
"Несмотря на то, что чаши регулярно - минимум раз в месяц - промывают, а воду меняют, купаться в фонтанах негигиенично. В воду попадают атмосферные осадки и пыль, а жара способствует размножению бактерий", - пояснили в пресс-службе ведомства.