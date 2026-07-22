В столице представили фирменное мороженое «Москва»

Туристический бренд «Москва» получил новое гастрономическое воплощение — в столице представили одноименное фирменное мороженое. Проект продолжает развитие городских коллабораций, объединяющих узнаваемые символы столицы, локальные традиции и яркие впечатления от путешествий по городу.

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На упаковке мороженого изображены популярные архитектурные символы Москвы. Среди них — ВДНХ, Центральный детский магазин на Лубянке, стадион «Лужники», Северный и Южный речные вокзалы, а также Триумфальная арка.

Сегодня линейка включает самый популярный вкус — классический пломбир по уникальному рецепту. В ближайшее время ассортимент пополнится новинками, среди которых шоколадное мороженое, крем-брюле, пломбир с клубничным вареньем, а также с шоколадной крошкой.

Фирменное мороженое уже представлено в парках и других популярных туристических зонах столицы. Его можно приобрести более чем в 140 точках Москвы.

Для многих жителей и гостей столицы мороженое — это не просто десерт, а неотъемлемая часть прогулки по Москве. Новый проект продолжает эту традицию, позволяя сохранить теплые впечатления о городе с помощью знакомого и любимого гастрономического символа.

«Мороженое давно стало частью гастрономической истории Москвы. Во второй половине XVIII века оно постепенно вошло в городской обиход, а к началу XX века стало доступно широкой публике. Это лакомство одинаково любят дети и взрослые, поэтому появление фирменного мороженого “Москва” стало естественным продолжением городской традиции», — отметила Светлана Морозова, аттестованный гид столицы.

В 2024 году в рамках проекта «Московское чаепитие» у столицы появился фирменный чай «Москва». Его вкус выбрали жители и туристы во время открытой дегустации. Сегодня чай стал частью сувенирной линейки города. Фирменное мороженое продолжает развитие туристического бренда. Оно расширяет линейку гастрономических проектов, которые помогают по-новому познакомиться со столицей. В создании и реализации проекта приняла участие группа компаний «Арнест ЮниРусь».

Комитет по туризму города Москвы последовательно развивает бренд столицы как одного из главных туристических направлений России. В течение всего года ведомство создает проекты, объединяющие жителей и гостей города. Исторический фестиваль «Усадьбы Москвы», проекты «Московское чаепитие», «Московский завтрак» и новые гастрономические инициативы помогают знакомиться с культурой столицы с помощью ее истории, традиций и вкусов.