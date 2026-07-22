«Мосбилет» пригласил на выставку к 100-летию реставрации Боголюбской иконы

Выставка «Под покровом Боголюбской. Путь надежды» открылась в Сытном дворе музея-заповедника «Коломенское». Экспозиция посвящена 100-летней реставрации иконы «Богоматерь Боголюбская» — одного из важнейших памятников домонгольской Руси. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.

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Экспозиция разместилась в семи залах Сытного двора на двух этажах. Маршрут начинается с залов, рассказывающих о реставрации святыни, личности князя Андрея Боголюбского и историческом контексте. Далее экспозиция раскроет историю развития выставочного проекта: в кинозале гостям покажут документальный фильм «Боголюбская. Спасти и сохранить» 2024 года. Второй этаж посвящен иконографии Богоматери и связи образа с византийской традицией.

Выставка будет работать до 28 февраля 2027 года. Приобрести билеты без наценки и комиссии можно в сервисе «Мосбилет», передает официальный сайт мэра Москвы.

Также сервис «Мосбилет» предлагает посмотреть фотографии репетиций актеров спектакля «Дальше — тишина», которые проходят на основной сцене Московского драматического театра имени Н.В. Гоголя, подведомственного столичному Департаменту культуры. Премьерный показ постановки по пьесе Вины Дельмар «Дорогу завтрашнему дню» состоится 8 и 9 сентября.