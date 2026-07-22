Собянин: Завершено строительство промышленного парка «Сенькино» в ТиНАО

В Краснопахорском районе столицы завершено строительство промышленного парка «Сенькино». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

«Закончили строительство промышленного парка «Сенькино» в Краснопахорском районе. Проект реализован в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. В общей сложности появилось больше 2,8 тыс. современных рабочих мест. Это также соответствует целям и инициативам нацпроекта «Кадры», – написал Собянин. Он отметил, что строительство было разделено на три этапа. В 2024 году были введены два корпуса, в 2025 году – еще один, а в 2026 году – два производственных здания. «Начали с инженерных сооружений – все строения обеспечены теплом, водой, электричеством и ливневой канализацией. Благодаря этому производственные мощности могут быть запущены сразу после заселения резидентов. Территория промышленного парка продумана до мелочей. Вокруг зданий организована комфортная дорожная сеть, по которой смогут двигаться в том числе пожарные машины и грузовой транспорт любой тоннажности. Есть разворотные площадки, зоны погрузки-разгрузки и парковки», – подчеркнул мэр. Мэр добавил, что в рамках третьей очереди на участке площадью почти 16 га возвели комплекс современных универсальных производственных площадок для цехов, научно-производственных лабораторий и деловых офисов.