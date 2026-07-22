Горожан ждут на бесплатных танцевальных вечерах на ВДНХ

На ВДНХ начался летний танцевальный сезон. Площадь перед входом в парк развлечений «Орион» по вторникам и четвергам превращается в танцпол, где гостей ждут бесплатные занятия по бачате.

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Каждый может выбрать удобный для себя формат. С 20:00 до 21:00 — свободные танцы. С 21:00 до 21:30 преподаватели ведущих школ проведут бесплатный мастер-класс: научат основам бачаты. С 21:30 до 22:55 — дискотека, где можно применить новые движения на практике.

Бачата — это одна из самых популярных танцевальных культур в мире. Ее родиной является Доминиканская Республика. Специальная подготовка для занятий не нужна, главное условие — желание танцевать и хорошее настроение. Приходить на танцевальные вечера можно как с партнером, так и одному: бачата строится на импровизации и живом общении в паре.

Площадка перед входом в парк развлечений «Орион» на ВДНХ выбрана не случайно: это популярное место для прогулок жителей и гостей Москвы. Вход свободный, предварительная регистрация не нужна. К танцам могут присоединиться даже дети от шести лет в сопровождении родителей.

Мероприятие проводят Всероссийская федерация социальных танцев и ассоциация «Деловой центр экономического развития СНГ».

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