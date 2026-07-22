Более 50 диагональных пешеходных переходов обустроили во всех округах столицы

По проектам дорожных кураторов ЦОДД во всех административных округах Москвы работают 52 диагональных пешеходных перехода.

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Они позволяют пересечь перекресток по кратчайшему пути за один цикл светофора и сокращают время перехода.

— Сегодня в столице по проектам дорожных кураторов ЦОДД обустроено 52 диагональных пешеходных перехода. Вместе с новой разметкой специалисты настраивают работу светофоров, благодаря чему время перехода заметно сокращается, а также повышается безопасность пешеходов и водителей, — отметил глава Дептранса столицы Максим Ликсутов.

Дорожные кураторы ЦОДД ежегодно разрабатывают около тысячи проектов по улучшению организации движения. Среди них — новые пешеходные переходы, изменения в работе светофоров, переразметка и другие решения, которые делают маршруты безопаснее и удобнее.

Сегодня в столице реализовано уже 52 диагональных пешеходных перехода. Они позволяют пешеходам не пересекать две стороны перекрестка последовательно, а пройти по кратчайшему маршруту за один разрешающий сигнал. Для этого специалисты наносят специальную разметку и настраивают отдельную пешеходную фазу светофора, во время которой движение автомобилей через перекресток запрещено.

Обустройство диагональных пешеходных переходов началось в экспериментальном формате в 2014 году: первый такой переход появился в ЮВАО на пересечении Новомарьинской улицы и Мячковского бульвара.

Сегодня переходы появляются точечно — только там, где они действительно эффективны — на перекрестках с высоким пешеходным потоком, где изменение схемы работы светофора не создает дополнительных задержек для транспорта. Специалисты ЦОДД предварительно анализируют транспортные и пешеходные потоки, чтобы сократить время перехода для пешеходов без ухудшения условий движения автомобилей.

До этого также стало известно, что почти в два раза быстрее начал проезжать транспорт около станции метро «Теплый Стан». Как сообщили в столичном Дептрансе столицы, это стало возможным благодаря перенастройке светофора.