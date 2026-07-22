Более 50 диагональных пешеходных переходов обустроили во всех округах столицы
По проектам дорожных кураторов ЦОДД во всех административных округах Москвы работают 52 диагональных пешеходных перехода.
Они позволяют пересечь перекресток по кратчайшему пути за один цикл светофора и сокращают время перехода.
— Сегодня в столице по проектам дорожных кураторов ЦОДД обустроено 52 диагональных пешеходных перехода. Вместе с новой разметкой специалисты настраивают работу светофоров, благодаря чему время перехода заметно сокращается, а также повышается безопасность пешеходов и водителей, — отметил глава Дептранса столицы Максим Ликсутов.
Дорожные кураторы ЦОДД ежегодно разрабатывают около тысячи проектов по улучшению организации движения. Среди них — новые пешеходные переходы, изменения в работе светофоров, переразметка и другие решения, которые делают маршруты безопаснее и удобнее.
Сегодня в столице реализовано уже 52 диагональных пешеходных перехода. Они позволяют пешеходам не пересекать две стороны перекрестка последовательно, а пройти по кратчайшему маршруту за один разрешающий сигнал. Для этого специалисты наносят специальную разметку и настраивают отдельную пешеходную фазу светофора, во время которой движение автомобилей через перекресток запрещено.
Обустройство диагональных пешеходных переходов началось в экспериментальном формате в 2014 году: первый такой переход появился в ЮВАО на пересечении Новомарьинской улицы и Мячковского бульвара.
Сегодня переходы появляются точечно — только там, где они действительно эффективны — на перекрестках с высоким пешеходным потоком, где изменение схемы работы светофора не создает дополнительных задержек для транспорта. Специалисты ЦОДД предварительно анализируют транспортные и пешеходные потоки, чтобы сократить время перехода для пешеходов без ухудшения условий движения автомобилей.
До этого также стало известно, что почти в два раза быстрее начал проезжать транспорт около станции метро «Теплый Стан». Как сообщили в столичном Дептрансе столицы, это стало возможным благодаря перенастройке светофора.