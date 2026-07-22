В Москве назвали день недели, когда чаще всего арендуют скутеры и велосипеды

Среда стала самым популярным днем недели для аренды электровелосипедов и электроскутеров в сервисе городского проката "Велобайк".

На нее приходится более 15% всех поездок в Москве, сообщил ТАСС заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Мы видим, что спрос на городской велопрокат продолжает расти. Велосипеды и электроскутеры все активнее интегрируются в транспортную систему столицы. Самый популярный день в сервисе - среда. На нее приходится более 15% всех поездок за неделю на велосипедах и электроскутерах", - сказал он.

По словам Ликсутова, всего с начала сезона пользователи совершили более 3,2 млн поездок на данных видах транспорта.

"Это на 75% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такая динамика показывает, что москвичи все чаще пользуются прокатом не только для прогулок, но и для передвижения по городу", - добавил заммэра.

В 2013 году, когда заработала система городского велопроката "Велобайк", арендовать можно было 550 велосипедов. В этом сезоне горожанам доступно 9 тыс. электровелосипедов и 4 тыс. электроскутеров в разных районах города - рост почти в 24 раза.