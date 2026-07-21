У слона Памира в зоопарке начался период гона

«Период возбуждения» наступил у слона Памира в Московском зоопарке: самец готов к размножению. В таком состоянии он пробудет около трех недель.

© Московский Комсомолец

На морде азиатского слона Памира появились специфические потеки. Это секрет, который начинает выделяться из кожной железы, расположенной между глазом и ухом. Такие симптомы свидетельствуют о том, что у питомца начался период гона. По достижении 20 лет самцы слона периодически приходят в физиологическое состояние, называемое муст. Уровень полового гормона — тестостерона — возрастает в крови в 20 раз!

Причем размножение у азиатских слонов может происходить в различные сезоны года. У каждой особи свой индивидуальный ритм.

Как пояснили «МК» в зоопарке, возбужденное состояние самца длится около трех недель. Слона в период муста следует опасаться, он может напасть даже на человека. Такие слоны активно разыскивают восприимчивых самок, перемещаясь от одной группы к другой.