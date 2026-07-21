Ефимов: Москвичи приступили к осмотру квартир по реновации на Долгопрудной улице

В Дмитровском районе на севере столицы около тысячи человек начали осматривать новые квартиры — жильё предоставлено в рамках программы реновации. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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«В конце июля в Дмитровском районе Северного административного округа столицы почти тысяча участников программы реновации приступила к поэтапному осмотру квартир в жилом комплексе по адресу: Долгопрудная улица, дом 5. Здание возвели на месте ранее расселенных и демонтированных по программе реновации домов, жители которых уже переехали в новые квартиры в том же районе», – рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Новостройка стала восьмой по счёту в Дмитровском районе, переданной для заселения в рамках реновации. В целом программа охватывает в районе 55 домов — под расселение попадёт примерно четыре тысячи семей. Новый дом отличается удобной локацией: неподалёку находятся образовательные и медицинские учреждения, детские сады. До станции метро «Лианозово» Люблинско‑Дмитровской линии можно дойти за семь минут.

Как рассказали в Департаменте градостроительной политики, общая площадь жилых помещений в доме превышает 24 тысячи квадратных метров. Здание включает семь секций и 421 квартиру, из них девять адаптированы для маломобильных граждан. Квартиры сдаются с отделкой в соответствии со стандартами программы. В подъездах обустроены места для консьержей, предусмотрены комнаты для хранения велосипедов и колясок, установлены лифты. На нежилом первом этаже в перспективе могут разместиться объекты бытового и социального назначения. Во дворе появились детская и спортивная площадки, а также благоустроенная зона для отдыха.

Для удобства горожан столичный Департамент информационных технологий разработал инструкцию в суперсервисе «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru. На портале также доступна полная информация о программе реновации; подробности о конкретных домах и квартирах можно найти по специальной ссылке, напомнили в Градостроительном комплексе Москвы. Программа реновации была запущена в августе 2017 года: она затронет порядка миллиона жителей столицы и предполагает расселение 5176 домов. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее поставил задачу удвоить темпы реализации программы.

Он также рассказал, что в районе Щербинка возвели трехсекционный 11-этажный монолитный жилой комплекс по программе реновации с применением технологии объемно-блочного домостроения. Столица удерживает лидирующие позиции в стране по объёмам жилищного строительства; такие темпы соответствуют задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».