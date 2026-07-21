Аэропорт Внуково стал совладельцем Домодедова с долей 25,01%. Детали сделки

Аэропорт Внуково за 16,5 млрд рублей приобретает 25,01% в уставном капитале ООО "Перспектива" для совместного управления Домодедово, сообщили в Шереметьеве и Внукове.

ТАСС собрал основное о сделке.

Решение

Аэропорт Внуково за 16,5 млрд рублей приобретает 25,01% в уставном капитале ООО "Перспектива" для совместного управления Домодедово, сообщили в Шереметьеве и Внукове.Привлечение аэропорта Внуково в качестве партнера Шереметьева по управлению Домодедова направлено на стабилизацию производственной и финансовой деятельности аэропорта, улучшение качества услуг и возможностей для авиакомпаний и партнеров. Об этом заявил генеральный директор Шереметьева Михаил Василенко.Он отметил, что Домодедово "остается крайне сложным объектом с хроническими проблемами, высокими рисками, существенной долговой нагрузкой и убытками".По словам Василенко, для аэропорта Шереметьево партнерство с Внуково - это продуманное решение в рамках бизнес-проекта, направленного на оздоровление важной части московского авиаузла в лице аэропорта Домодедово.

Готовность поделиться опытом

Аэропорты Внуково и Домодедово близки по ряду параметров, поэтому Внуково может поделиться с Шереметьево своим опытом для управления аэропортом, сообщил председатель совета директоров АО "Международный аэропорт "Внуково" Виталий Ванцев.По его словам, главная цель - повышение эффективности работы ключевых звеньев Московского авиационного узла, обеспечение высокого уровня обслуживания пассажиров и авиакомпаний.

Ситуация вокруг Домодедово

17 июня 2025 года Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры к 32 структурам, связанным с аэропортом, а также к владельцу холдинга Дмитрию Каменщику и председателю совета директоров Валерию Когану об обращении в доход государства аэропорта Домодедово.29 января стало известно, что структура аэропорта Шереметьево - ООО "Перспектива" - признана победителем торгов по продаже аэропорта Домодедово, предложив цену в 66,1 млрд рублей.В пресс-службе Минтранса России сообщали, что ведомство удовлетворено результатами торгов по продаже столичного аэропорта Домодедово.Приобретение аэропорта Домодедово обеспечит аэропорту Шереметьево базу для расширения, заявлял министр финансов России Антон Силуанов.Он отмечал, что наличие у аэропорта Шереметьево профессионального опыта управления авиаузлами и обязательство по дальнейшему развитию Домодедова стали обязательными требованиями при заключении сделки по продаже аэропорта.9 февраля стало известно, что аэропорт Шереметьево в лице 100% дочерней компании ООО "Перспектива" заключил договор на приобретение аэропорта Домодедово после победы на торгах.