Гранты мэра на обучение в творческих вузах Москвы получат 30 выпускников

В главных вузах страны традиционно высокий конкурс на бюджетные места. Вступительные испытания в них под силу не каждому. Но вот уже второй год Москва дает второй шанс выпускникам столичных школ, сразу не поступившим на бюджетное место. С 1 августа на mos.ru начнется прием заявок на гранты мэра для получения высшего образования в сфере культуры и искусства. Успеть нужно до 16 августа, после чего жюри выберет лучших из лучших и даст им возможность получить профессию режиссера, актера, архитектора и другие за счет бюджета города Москвы.

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Как сообщил мэр Сергей Собянин, выплаты позволяют выпускникам столичных школ и колледжей компенсировать до 100 процентов стоимости платного обучения в ведущих творческих вузах страны, в числе которых - Московская государственная консерватория имени Чайковского, ГИТИС, ВГИК, Российская академия музыки имени Гнесиных, МАРХИ, Академия Русского балета имени Вагановой и другие. Всего в программе участвуют более 30 вузов. В этом году гранты смогут получить 30 талантливых ребят.

В прошлом году, напомню, гранты мэра получили 20 ребят. Все они сейчас учатся в престижных учебных заведениях страны. В числе счастливчиков - Мария Ковалева, которая еще во время обучения в детской школе искусств имени В. В. Крайнева хотела поступить в Строгановку.

"Я сдала внутренние творческие испытания, набрав максимальные 200 баллов. Но при поступлении учитывали и баллы ЕГЭ, а их, увы, не хватило для зачисления на бюджетное место. Платное обучение я даже не рассматривала, поэтому попытала счастье и подала заявку на грант. Как сейчас помню: в ночь на 1 сентября мама со слезами на глазах сообщила мне, что на электронную почту пришло письмо о зачислении", - поделилась с "РГ" студентка.

Сейчас она учится бесплатно для семьи и получает профессию художника-реставратора.

Чтобы получить грант на следующий год обучения, условие одно - хорошо учиться и сдать сессию. Всего на учебу по направлению "Живопись" мэрия выделила пять грантов до 600 тысяч рублей за каждый учебный год.

На музыкальное направлению, к слову, тоже пять грантов - до 700 тысяч рублей. В прошлом году один грант забрал Даниил Тюрин, подав заявку на поступление в Центральную музыкальную школу - Академию исполнительского искусства. "Грантовая поддержка открыла передо мной двери в будущее. В этом году я уже участвовал в концертах и конкурсах. Считаю, что уже строю свою карьеру и добиваюсь успеха", - поделился талантливый студент. В будущем парень мечтает стать концертирующим пианистом и давать концерты, путешествуя по миру.