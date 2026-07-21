Парк имени Артема Боровика обновят на юго-востоке Москвы

Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут работы по благоустройству парка имени Артема Боровика на юго-востоке столицы, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

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— Парк имени Артема Боровика — одна из главных точек притяжения района Марьино, он расположен на пересечении улиц Братиславская и Перерва, в непосредственной близости от станции метро «Братиславская». В этом году обновим инфраструктуру парка, отреставрируем существующий мемориал и создадим мемориальный комплекс, визитной карточкой которого станет инсталляция «Печатный след» с цитатами журналиста, — отметил Бирюков.

Заммэра пояснил, что в рамках проекта приведут в порядок дорожно-тропиночную сеть, установят удобные скамейки для отдыха, парковые качели и беседки с навесом.

— Качественное освещение — необходимое условие комфортной городской среды, в ходе работ заменим в парке фонари и систему видеонаблюдения. Для детей разных возрастов обустроим новые игровые городки, отремонтируем сцену для проведения мероприятий. Для любителей уличного фитнеса сделаем многофункциональную спортивную зону, — добавил он.

Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение — обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. На всей территории парка дополнительно высадят деревья и обустроят газон.

Тем временем в Москве доступны пять зон отдыха, которые соответствуют санитарным требованиям для купания. В Роспотребнадзоре уточнили, что из девяти зон отдыха функционируют пять с купанием: озеро Белое, Путяевский пруд № 1, Серебряный бор — 2, Серебряный бор — 3 и Пионерский пруд.