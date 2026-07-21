В рамках «Лета в Москве» с 22 по 28 июля пройдут фестивали, концерты и экскурсии

Провести выходные всей семьей, освоить новое хобби, посетить концерт или отправиться на экскурсию — проект «Лето в Москве» предлагает десятки вариантов досуга для детей и взрослых с 22 по 28 июля.

© Mos.ru

На 30 фестивальных площадках «Московских сезонов» до 6 сентября будут работать «Домики добра» проекта «Москва помогает». Каждый желающий сможет передать помощь. Для участников специальной военной операции (СВО) принимают мужские подарочные наборы и средства личной гигиены, для детей из новых регионов — сладкие подарки и наборы для творчества, а для животных — корм, амуницию и лекарства. Вход свободный.

22 июля с 17:00 до 20:00 на окружной площадке программы «Мой район» у театра «Гжель» пройдет мастер-класс «Тепло наших рук — защитникам». Гости создадут открытки для участников СВО в техниках акварели, аппликации, скрапбукинга или каллиграфии. Необходимые материалы предоставят на месте. Присоединиться можно вне зависимости от возраста и художественной подготовки. Вход свободный.

24 июля с 12:00 до 13:00 на фестивальной площадке «Московских сезонов» на площади Славы состоится встреча «Диалог с героем» проекта «Молодежь Москвы». Молодежь Москвы и другие жители города пообщаются с ветераном боевых действий, участником СВО Михаилом Федосовым. Он поделится личными историями о службе и силе товарищества, а во время свободного микрофона гости смогут задать интересующие вопросы. Вход свободный.

25 июля в парке «Сосенки» пройдет благотворительная программа в поддержку участников СВО. Все мероприятия бесплатные, вход свободный. С 13:00 до 16:00 здесь будет работать «Ярмарка добра». Гости смогут приобрести изделия ручной работы и сувениры, а все вырученные средства будут направлены на помощь участникам СВО.

В это же время можно посетить творческие занятия, которые пройдут на флагманской площадке программы «Мой район». На мастер-классе по созданию броши «Триколор» гостей познакомят с техникой канзаши и покажут, как изготовить украшение в цветах российского флага. Во время занятия «Ангел-хранитель: оберег для своих» можно будет сделать небольшой тканевый оберег для защитников, а в рамках акции «Почта добра» — написать письмо и оформить открытку участникам СВО.

Серию практических занятий посвятят изготовлению необходимого для военнослужащих снаряжения. Гости научатся плести маскировочные сети, костюм «Кикимора» и нашлемники, а также собирать сухой армейский душ и браслет для выживания из паракорда, передает официальный сайт мэра Москвы.

«Вечерняя Москва» и «Яндекс Афиша» также подготовили подборку главных событий июля для тех, кто хочет провести середину лета ярко и не упустить самые интересные моменты месяца.