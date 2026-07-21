Москвичей предупредили об одном погодном явлении в августе

В августе в Москве и области ожидаются краткосрочные дожди и ливни.

Об этом жителей столичного региона предупредила специалист Метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с «Известиями».

«В августе свойственны кратковременные осадки, хотя они могут иметь ливневый характер. Например, сильный дождь может идти всего 5–10 минут — и этого вполне достаточно, чтобы отнести его к категории сильных», — рассказала синоптик.

При этом температура воздуха в конце лета окажется выше климатической нормы. По этой причине дожди будут носить кратковременный характер. По словам Поздняковой, осадки не затянутся на неделю или декаду.

Москвичей предупредили о дождях и перепадах температуры

Ранее стало известно, что во вторник, 21 июля, в Москве ожидается гроза и теплая погода — воздух прогреется до плюс 27 градусов.