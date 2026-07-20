Стало известно, когда в Москве спадет жара

Начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, когда в Москве спадет жара. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Голубева, комфортная погода начнется со вторника. Он уточнил, что изменения погоды произойдут из-за приближающегося атмосферного фронта. Вместе с ним в столицу придут дожди, грозы и понижение температуры.

Голубев добавил, что днем и вечером во вторник могут произойти кратковременные грозы, а температура воздуха понизится до +24C°. Ожидается, что такая температура продержится до конца недели.

«У нас вот три дня был антициклон в столице с теплым воздухом - температура воздуха поднималась до +30C°. И на смену ему с завтрашнего дня придет холодный воздух из-за подступающего с запада атмосферного фронта. И до конца недели будет температура воздуха будет около климатической нормы, либо окажется чуть ниже нее на 1–2 градуса. Это вполне комфортная летняя погода», — рассказал он.

Ранее в Москве ввели предпоследний уровень погодной опасности.