Сергей Собянин. Главное за день

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 20 июля, поделился новостями из жизни столицы. Глава города рассказал, как Russpass вырос из московского стартапа в общероссийскую экосистему, о строительстве связки между МСД и улицей Академика Королева, а также сообщил, что сквер около Центрального московского ипподрома привели в порядок. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».

© Вечерняя Москва

Развитие Russpass

Платформе Russpass исполнилось шесть лет. Сперва она была московским проектом для туристов, но постепенно вышла далеко за пределы столицы. За прошедшее время сервис стал большой площадкой для бизнеса, гидов, других регионов страны и представителей туристической отрасли. В данный момент в Russpass представлены все 85 регионов России, более 70 тысяч туристических предложений и свыше 1,3 тысячи авторских маршрутов.

Строительство связки на МСД

Сергей Собянин осмотрел строительство дороги-связки между Московским скоростным диаметром (МСД) и улицей Академика Королева, включая новый путепровод через пути третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3). Глава города отметил, что транспортно-пересадочный узел «Петрово-Разумовский» является одним из самых крупных в городе. Через него проходят несколько линий метрополитена, МЦД-1 и МЦД-3, а также проляжет высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва — Санкт-Петербург.

Благоустройство сквера около Московского ипподрома

В столице завершилось благоустройство сквера возле Центрального Московского ипподрома. Кроме того, сейчас специалисты благоустраивают Беговую улицу, Беговую аллею, Скаковую улицу и Скаковую аллею. Работы планируют завершить к концу осени. В то же время продолжаются работы по реконструкции и самого ипподрома. Здесь появятся новые пешеходные зоны и зона отдыха с искусственным декоративным водоемом.