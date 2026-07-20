В Гидрометцентре сделали заявление об экстремальной жаре в Москве

В Москве и Подмосковье в ближайшие две недели не прогнозируются температуры, существенно превышающие норму. Об этом рассказал в понедельник, 20 июля, заведующий отделом краткосрочных прогнозов Гидрометцентра Александр Голубев.

Как пояснил эксперт в эфире радио "Говорит Москва", аномальная жара столичному регионе не грозит, поскольку "жаркий воздух из Сахары, можно сказать, перекрывается активными циклонами", а "виной всему, конечно, высотный циклон, если так уж разбирать".

Голубев уточнил, что сильная жара добралась только до Калининграда, где фиксировали превышение 30-градусной отметки, однако "вообще экстремальная жара больше бывает в Западной Европе".

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что солнечная и ясная погода, обусловленная антициклоном, недолго продержится в столичном регионе — уже на рубеже вторника–среды, 21-22 июля, ситуация изменится, возобновятся затяжные дожди.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус также отмечал, что новая волна жары, которую пророчат Европе, не затронет столичный регион России. Следующая семидневка пройдет при дневных температурах в пределах плюс 20–25 градусов, не будет жары и позднее.