В Москве построят дорогу между МСД и улицей Королева

Как и в течение последних 15 лет, в этом году столица планирует построить порядка 100 километров дорог. У всех них, больших и малых, цель одна - улучшить связанность районов мегаполиса, территория которого густо разрезана железнодорожными путями, из-за чего жители часто вынуждены ездить в объезд, наматывая десятки лишних километров. Новые связки, мосты, эстакады, путепроводы делают путь из одной точки в другую заметно короче, тем самым экономя москвичам время на дорогу. Одну из таких важных строек на северо-востоке столицы осмотрел сегодня мэр Москвы Сергей Собянин.

© Владимир Новиков / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Новая дорога-связка между Московским скоростным диаметром и улицей Академика Королева, по словам главы города, - один из самых сложных проектов. "Необходимо построить путепровод и две эстакады на территории крупного транспортного узла, где сходятся хордовые магистрали, линии метро и МЦД, а в будущем придет сюда и ВСМ "Москва - Санкт-Петербург, - рассказал мэр. - Благодаря новой связке будет обеспечен прямой выезд с улицы Академика Королева на МСД, что улучшит транспортную доступность Останкино и еще целого ряда районов на севере и северо-востоке Москвы". Речь идет, в частности, о районах Тимирязевском, Марфино и Бутырском, в которых проживает свыше 250 тысяч человек.

Длина новой бессветофорной магистрали между МСД и улицей Королева - 2,8 километра по прямой с двумя-тремя полосами движения в каждом направлении. Начало она берет от пересечения улицы Валаамской с Дмитровским шоссе и проходит параллельно путям МЦД-3 до пересечения улицы Академика Королева с Ботанической.

В рамках проекта планируется построить семь километров дорог, включая три искусственных сооружения общей протяженностью порядка 1,5 километра. В их число входят путепровод через пути МЦД-3, соединяющий улицы Валаамскую и Академика Королева, эстакада-съезд с Дмитровского шоссе на Валаамскую в сторону МСД и эстакада-съезд с Валаамской на улицу Милашенкова.

"В настоящее время готовность работ составляет в среднем 60 процентов", - доложил мэру гендиректор компании-подрядчика Фарид Хайдаров, уточнив, что все идет по графику, на объекте круглосуточно работают 260 человек и 57 единиц техники.

Трудностей в сооружении новой дороги добавляет то, что ведется оно одновременно с тремя другими масштабными проектами в этой части города - строительством высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва - Санкт-Петербург", развитием транспортного узла "Петровско-Разумовская" и реконструкцией Дмитровского путепровода.

"По плану срок окончания работ - первый квартал 2027 года. В этом году успеете завершить строительство? Запустите объект?" - спросил Собянин.

"Запустим", - заверил Хайдаров.

По оценке экспертов, реализация этого проекта позволит жителям прилегающих районов сократить перепробеги транспорта более чем на пять километров, а время в пути - в среднем на 20 минут. Одновременно на 8 процентов снизится нагрузка на участок самого Московского скоростного диаметра в районе от Лихоборской набережной до улицы Сельскохозяйственной, на 10 - на участке Дмитровского шоссе от Валаамской до улицы Руставели, на 18 - на участке Ботанической улицы от улицы Академика Комарова до улицы Академика Королева, и на 11 процентов на участке улицы Яблочкова от улицы Фонвизина до улицы Руставели.

"В перспективе продление новой магистрали за счет строительства участка вдоль железнодорожных путей от улицы Академика Королева до Шереметьевской улицы позволит обеспечить комфортный выезд на Московский скоростной диаметр из района Марьина роща, а также улучшить доступность станции Останкино-МЦД -3", - отметил мэр.

Напомним, буквально на днях новый выезд в этой части города получили также жители Бутырского района, окруженного с разных сторон железнодорожными путями, а потому всегда сложного для выезда автомобилистов. Сейчас улицы Добролюбова и Складочную здесь тоже соединила новая дорога, которая проходит под путями МЦД-2. Комментируя ее запуск, Сергей Собянин написал в соцсетях: "С открытием дороги появилась дополнительная связь между Третьим транспортным кольцом и Огородным проездом с выездом на Алтуфьевское шоссе. В результате снизилась нагрузка на улицы Сущевский Вал, Бутырский Вал и Шереметьевскую. Кроме того, созданы альтернативные маршруты для автомобилистов и городского транспорта"

Кстати

С 2011 года в столице построено порядка 1 600 км дорог, что составляет около трети всей существующей улично-дорожной сети. За ближайшие три года планируется проложить еще 296 км магистралей.