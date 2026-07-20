В центре Москвы появятся павильоны для экспресс-диагностики здоровья

Павильоны для экспресс-диагностики здоровья появятся в центре Москвы в рамках программы "Московский чекап". Посетители смогут за 15 минут получить онлайн-оценку образа жизни и физической активности, а также персональные рекомендации по питанию, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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"Чтобы показать ее возможности и вовлечь жителей и гостей столицы в заботу о себе, на прошедшем 18 и 19 июля музыкальном фестивале на ВДНХ мы открыли павильон здоровья. Там можно было за 15 минут пройти экспресс-диагностику организма. За два дня работы павильона такой быстрый чекап прошли более пяти тысяч гостей. Формат оказался востребованным, поэтому мы приняли решение сделать его доступным для всех горожан - скоро на бульварах столицы появятся аналогичные павильоны здоровья", - сказала заммэра.

На прошедших выходных павильон Московской медицины расположился рядом с Дворцом госуслуг на ВДНХ. Сотрудники МФЦ сопровождали посетителей на протяжении всего маршрута экспресс-диагностики. Ранее Ракова сообщала, что за две недели с момента запуска "Московского чекапа" более 700 тысяч москвичей изучили новый функционал в приложении "ЕМИАС. Инфо", 250 тыс. из них прошли базовое онлайн-анкетирование. При этом 70 тыс. вошли в систему профилактики впервые: ранее они никогда не обращались в поликлиники.

В любой удобный момент в мобильном приложении "ЕМИАС. Инфо" в разделе "Московский чекап" пользователь может заполнить специализированные онлайн-анкеты, выполнить функциональные тесты по видеоинструкциям, внести сведения о составе тела с умных весов или выполнив биоимпедансометрию в поликлинике или центре госуслуг "Мои документы". Система проанализирует не только ответы, но и сведения из электронной медицинской карты, чтобы сформировать без визита к врачу расширенный персональный пакет обследований и рекомендаций по питанию, сну, двигательной активности, мотивации, ментальному здоровью и управлению стрессом.