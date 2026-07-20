В МВД опровергли информацию о том, что москвичи не могут получить загранпаспорта

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Информация о том, что москвичи не могут получить заграничные паспорта из-за нехватки слотов для записи, не соответствует действительности. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

— За шесть месяцев 2026 года оформлено более 400 тысяч заграничных паспортов, уровень удовлетворенности граждан качеством государственной услуги составляет по биометрическим паспортам сроком действия 10 лет — 97,3 процента, по паспортам со сроком действия 5 лет — 97,5 процента, — уточнили в сообщении.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что данная услуга является одной из наиболее востребованных как у жителей Москвы, так и у гостей столицы, из-за чего загруженность подразделений в весенне-летний период действительно остается высокой.

— Однако сотрудниками прилагаются все усилия, чтобы все граждане получили загранпаспорта, — цитирует заявление ТАСС.

До этого в МВД напомнили, что фотография для получения или замены российского паспорта должна соответствовать возрасту гражданина на момент подачи заявления. Снимки могут быть как цветными, так и черно-белыми. Размер фотографии должен составлять 35 на 45 миллиметров.