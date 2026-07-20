Открытые тренировки всадников Кремлевской школы верховой езды стартуют на ВДНХ

В Большом крытом манеже на ВДНХ стартуют открытые тренировки всадников Кремлевской школы верховой езды. О том, как вырастают такие наездники и какие породы лошадей есть на главной выставке страны, рассказал Борис Петров, гендиректор Кремлевской школы верховой езды, которая отмечает свое 20-летие.

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Именно в этой школе оттачивают мастерство участники Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка, которых мы видим на Красной площади во время торжественных разводов. Еще школа ведет племенную работу с отечественными породами лошадей, восстанавливает утраченные методики джигитовки и выездки, а ее подопечные - не только спортсмены, но и артисты конного театра, существующего при школе уже много лет.

"С 23 июля все желающие смогут приходить к нам и видеть, как проходят репетиции всадников. Мы решили сделать их открытыми, чтобы не просто сохранять конные традиции, но и доносить их до современного зрителя в новом прочтении", - объяснил журналистам Борис Петров.

Он уверен, что это поможет людям увидеть то, что обычно скрыто от глаз публики. Например, как растет мастерство пар "всадник - лошадь", как от занятия к занятию нарабатываются мышцы, позволяющие лошади красиво двигаться по манежу.

С 23 июля тренировки всадников Кремлевской школы верховой езды станут открытыми

В Центре национальных конных традиций, на базе которого работает школа, содержится 78 лошадей. В выставочной конюшне представлено 17 пород, таких как русская верховая, орловский рысак, буденновская, а также уникальные аборигенные: забайкальская кучерявая, мезенская, башкирская, татарская. Каждая из них несет в себе историю своего края. В Центр национальных конных традиций можно прийти в любой день и посмотреть демонстрационную конюшню, а в павильоне N 42 посетить интерактивный Музей лошади.

Скоро добавится и масштабная экскурсионная программа "Центр национальных конных традиций: линии истории". Она стартует 25 июля и объединит архитектурный тур по историческому комплексу "Коневодство", который включает павильоны, построенные в 1954 году в стиле дворянских конных дворов, и при этом даст возможность наблюдать за работой всадников.

Кульминацией работы центра станет премьера программы "Достояние России", которая готовится к 15 ноября, когда Кремлевская школа верховой езды отметит свое 20-летие. Организаторы обещают, что зрелище будет на уровне лучших мировых конных представлений.