Моржиха Тамара поселилась в Московском зоопарке

Самка моржа по кличке Тамара поселилась в павильоне «Ластоногие» Московского зоопарка. Об этом сообщается на портале мэра столицы mos.ru.

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Животное перевезли из дельфинария Краснодарского края. Первые четыре недели моржиха провела на карантине, а в начале июля ее переселили в уличный бассейн, где она живет в компании соседей: других моржих — Раи и Роузи, самца ларги Буси и двух морских зайцев — Чарли и Макса.

На новом месте Тамара быстро освоилась и уже участвует в ветеринарных тренингах. Моржиха выполняет команды сотрудников и даже умеет танцевать «вальс».

В апреле сообщалось, что морские зайцы Макс и Чарли поселились в павильоне «Ластоногие» Московского зоопарка. Молодые самцы прибыли в столицу из передвижного цирка.