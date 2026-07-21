Собянин объявил о продлении Арбатско-Покровской линии метро в Восточный

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о решении продлить Арбатско-Покровскую линию метрополитена в район Восточный за МКАДом.

"Жители Восточного долгое время просили продлить эту линию от станции "Гольяново" до района Восточный, который находится за МКАДом. Ситуация транспортная там крайне сложная, потому что жителям приходится выезжать на очень перегруженное Щелковское шоссе, которое по утрам стоит в пробках. Конечно, важно продлить эту линию до района Восточный. Такое решение мы приняли", - подчеркнул Собянин.

Вместе с тем глава города заверил, что продление линии метро в район Восточный не задержит ввод станции "Гольяново".

"Мы одновременно начнем проходку в сторону Восточного, что в значительной степени улучшит транспортную доступность жителей района и снимет большую нагрузку с Щелковки, которая является одной из самых проблемных трасс в городе", - заметил мэр столицы.

Благодаря продлению ветки метрополитена будет улучшена транспортная доступность для 12 тысяч жителей столичного района Восточный, расположенного за МКАДом, и десятков тысяч жителей Балашихи и Щелковского района Московской области, уточнили в пресс-службе мэрии.

На данный момент Арбатско-Покровская линия с 22 станциями является самым протяженным радиусом московского метро длиной более 45 км и связывает 14 районов города с общим населением 1,5 млн жителей. Ежедневно Арбатско-Покровской линией пользуются свыше 750 тыс. пассажиров. В результате строительства "Гольяново" протяженность ветки достигнет 47,7 км, число станций увеличится до 23, а пассажиропоток - до 790 тыс. человек в сутки.