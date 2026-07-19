Собянин: Столичные школьники завоевали золото на олимпиаде по математике в Китае

Сергей Собянин поздравил московских школьников, завоевавших медали на Международной олимпиаде по математике в Китае. Об этом он написал в своем канале в мессенджере «Макс».

© Mos.ru

Золотые награды получили выпускник столичной школы № 57 Дмитрий Гришко и выпускник лицея «Вторая школа» имени В.Ф. Овчинникова Андрей Шишко.

Россию на соревновании представляли шесть человек, включая двоих москвичей. Всего сборная завоевала шесть наград: четыре золотые и две серебряные медали.

«Дмитрий и Андрей не первый год показывают высокие результаты. Они уже становились победителями и призерами российских и международных состязаний, в том числе Международной математической олимпиады и Romanian Masters of Mathematics, Китайской национальной олимпиады по математике», — рассказал Мэр Москвы.

По его словам, хорошая подготовка ребят к олимпиадам соответствует задачам проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети». Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.