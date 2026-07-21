Более 920 домов демонтировали в рамках программы реновации

Свыше 920 старых жилых домов снесли в Москве в рамках программы реновации. Об этом во вторник, 21 июля, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

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Освободившиеся участки используются для строительства современных жилых комплексов. Переселенцам предоставляются квартиры с улучшенной отделкой, а придомовые территории комплексно благоустраиваются: там создают зоны отдыха, детские и спортивные площадки.

— Больше всего домов расселено и демонтировано на юго-востоке столицы — 159, на втором месте восток — 134, на третьем запад — 111 домов. При демонтаже по программе реновации используется технология «умный снос», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский пояснил, что «умный снос» позволяет минимизировать уровень шума и пыли. Строительный мусор при этом сортируют и отправляют на переработку, а сам демонтаж проходит максимально экологично со сниженным уровнем шума и пыли.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в районе Щербинка возвели трехсекционный 11-этажный монолитный жилой комплекс по программе реновации с применением технологии объемно-блочного домостроения.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что с начала реализации программы реновации в Юго-Восточном административном округе столицы расселено уже более 190 домов старого фонда.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».