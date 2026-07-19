В столичном регионе введен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары и гроз. Об этом 19 июля сообщает Гидрометцентр России.

Синоптики отмечают, что очень высокая температура будет фиксироваться уже в воскресенье. Предупреждение объявлено до 18:00 20 июля.

«19 и 20 июля в дневные часы местами в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30°С», — сказано в сообщении.

Кроме того, днем 20 и 21 июля в отдельных районах Московской области ожидается гроза, усиление ветра при грозе до 15 м/с.

Период предупреждения действует с 9 часов 20 июля до 21 часа 21 июля.