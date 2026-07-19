В июне московские парки привлекли более 46 миллионов посетителей

Более 46 миллионов посетителей приняли за июнь парки, подведомственные Департаменту культуры города Москвы. Для жителей и гостей столицы организовали свыше 5,5 тысячи мероприятий, среди которых патриотические акции и концерты, исторические и музыкальные фестивали, творческие мастер-классы, спектакли, спортивные тренировки, экскурсии и лекции. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

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«В сравнении с июнем прошлого года посещаемость парков выросла на 61 процент. Они привлекают горожан и туристов событийной программой и инфраструктурой для спокойного, активного и познавательного отдыха — от сезонных библиотек и спортплощадок до лекториев и уличных кинотеатров», — рассказала Наталья Сергунина.

В теплый сезон мероприятия в парках проводят в рамках масштабного проекта «Лето в Москве». В их числе — фестивали «Времена и эпохи» и «Театральный бульвар», а также V Международный московский джазовый фестиваль.

Для любителей книг на площадках в разных районах города работают лесные библиотеки. В будние дни гости используют их как коворкинг-зоны для чтения и настольных игр, а в выходные там проходят пленэры, спектакли и квизы.

Усадьбу Воронцово, парк 50-летия Октября и другие площадки объединяет фестиваль «Кино в парках». Все желающие могут посмотреть современные картины, советские фильмы и анимационные ленты.

Кроме того, в зеленых зонах регулярно проводят краеведческие прогулки, спортивные тренировки, лекции на разные темы, встречи языковых кружков, уроки ораторского мастерства и танцев. Для детей организуют творческие занятия, познавательные программы и профориентационные семинары.

Бассейны и зоны отдыха у воды тоже популярны у посетителей. Они есть в музеях-заповедниках «Коломенское» и «Царицыно», ландшафтном парке «Митино», парках «Ходынское поле» и 50-летия Октября.

«Лето в Москве» — главное событие сезона, которое уже стало доброй традицией и неотъемлемой частью жизни столицы. Главная тема этого года — «Время быть вместе». Проект объединяет людей разных поколений вокруг общих ценностей, позволяет стать ближе не только с родными, но и со всем городом на прогулках, культурных и спортивных мероприятиях, благотворительных акциях, а также прямо рядом с домом во всех округах столицы.

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