Собянин рассказал, как Москва заботится о главной водной артерии города

Городские службы продолжают работу по поддержанию чистоты и безопасности Москвы-реки — главной водной артерии столицы. Об этом в воскресенье, 19 июля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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По словам главы города, ежедневную уборку мусора и ила со поверхности воды осуществляет коммунальный флот «Мосводостока», парк которого в ближайшее время увеличится с 30 до 36 судов. Качество воды также находится под строгим контролем.

Четыре станции водоподготовки и служба «Мосэкомониторинг» регулярно проводят замеры: с начала года было выполнено 1,7 миллиона анализов по 200 различным показателям.

Дополнительно автоматические станции отслеживают основные физико-химические параметры реки в режиме реального времени.

Отдельное внимание уделяется развитию экологичного речного транспорта. Так, сейчас в столице действуют четыре регулярных маршрута электросудов. Производство таких уникальных судов налажено на Московской верфи в Нагатинском Затоне с конца 2025 года.

— За безопасностью следят сотрудники Московской поисково‑спасательной службы на водных объектах. Кроме того, вся акватория находится под контролем речного ситуационного центра ЦОДД, — написал Собянин на своей странице в МАКС.

К открытию четвертого регулярного речного маршрута «Киевский» — «Лужники» специалисты создали 68 навигационных макетов как для причалов, так и для ближайших станций метро. Перед входом на причалы появились навигационные флаги, выполненные в фирменном цвете регулярного речного электротранспорта.