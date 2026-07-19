Птенец японского журавля появился на свет в Московском зоопарке, его можно увидеть в вольере «Японский дворик», где вместе с журавлями живут глазчатые индейки и зеленые павлины. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщили в пресс-службе зоосада.

© Telegram-канал «Московский зоопарк»

Родителями малыша стали самец Кореец и самка Сунагава. Это уже их третье совместное потомство. Пол птенца пока неизвестен: его можно будет определить только с помощью анализа крови, в котором на данном этапе нет необходимости.

Два предыдущих птенца этой пары (2024 и 2025 годов рождения) оказались самцами. Старший из них уже переехал в зоопарк Гродно, а младший живет в отдельном вольере на Старой территории Московского зоопарка. Заботу о потомстве разделяют оба родителя.

Они совместно строили гнездо и высиживали яйцо около 30 дней. Сейчас птенец, покрытый рыже-коричневым пухом, постоянно следует за родителями, которые кормят его и оберегают от излишнего внимания посетителей. Еду для малыша доставляют в вольер четыре раза в день.

— Журавленок преимущественно питается тем же, чем и взрослые птицы: кусочками мяса, рыбы, яйцами, творогом, а также комбикормом, и грызунами. Родители измельчают пищу на более мелкие кусочки и кормят малыша из клюва. Также птенцу в большом количестве дают насекомых, — передает официальный Telegram-канал зоопарка.

Между тем в Московском зоопарке поселилась новая обитательница — моржиха по кличке Тамара. Она прибыла из дельфинария Краснодарского края и уже успешно осваивается на новом месте.