Москвичи помогли орнитологам сосчитать поющих соловьев

Жители Москвы помогли орнитологам сосчитать поющих соловьев, об этом сообщается на портале мэра столицы mos.ru.

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Акция «Учет поющих соловьев» была организована Департаментом природопользования и охраны окружающей среды в рамках проекта «Лето в Москве».

Увидеть соловья непросто, это небольшая и неброская птица. Зато его пение хорошо слышно, особенно по вечерам. По итогам акции специалисты зафиксировали 156 точек с координатами, где звучали трели соловья. Уточняется, что эта цифра отражает не количество птиц в столице, а те места, где их пение удалось услышать и запечатлеть на видео.

Ранее в Пушкинском округе мужчина спас утенка, застрявшего в металлической сетке. Неравнодушный местный житель спустился к месту происшествия по лестнице и освободил птицу из ловушки.