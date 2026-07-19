В Царицыне появится детский сад с бассейном

Строительство нового детского сада с бассейном, физкультурными и музыкальными залами завершается в Царицыне. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в "Максе".

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"В Царицыне завершается строительство детского сада с бассейном. Внутри здания оборудовали 10 групп, а также физкультурный и музыкальный залы, кабинет для развивающих занятий и медицинский блок", - написал он.

По словам мэра, на прилегающей территории обустроены групповые и спортивные площадки, а также места для хранения колясок, велосипедов и санок. Кроме того, рядом с садом идет строительство школы на 900 учеников.

"Особое внимание уделили созданию необходимых условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья", - подчеркнул Собянин.

Отмечается, что новый детский сад будет готов в III квартале 2026 года.