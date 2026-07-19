«Лето в Москве»: с 20 июля столичные бренды могут снова подать заявки на отбор в арт-павильоны

В столице продолжается прием заявок на участие в проекте «Лето в Москве». Предприниматели смогут представить продукцию в арт-павильонах на ключевых площадках города, включить свои мероприятия в программу и разместить бренды на объектах инфраструктуры.

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Заявки принимаются с 20 по 26 июля. Проект помогает производителям знакомить горожан со своей продукцией, повышать узнаваемость и проверять спрос на новинки. Для малого бизнеса это отличная возможность увеличить прибыль, получить обратную связь от покупателей и ощутить поддержку города. В свою очередь, регулярная ротация товаров на полках позволяет москвичам открывать для себя новые столичные бренды.

К отбору в летние арт-павильоны допускаются только компании — участники проекта «Сделано в Москве». Основные требования: московский ИНН, полученный не менее чем за шесть месяцев до подачи заявки, наличие полного или частичного производства на территории столицы и действующая точка онлайн-продаж.

В центре столицы работает семь летних арт-павильонов «Сделано в Москве». «Летний маркет» на Болотной площади предлагает одежду, аксессуары, косметику, товары для животных, игрушки, настольные игры, книги и декор для дома. Участники и партнеры проекта подготовили насыщенную событийную программу: выступления артистов, лекции, мастер-классы и кинопоказы. На свежем воздухе можно поиграть в бадминтон или настольный теннис, а в перерыве — перекусить на фудкорте или в кафе.

На улице Арбат этим летом открылось два арт-павильона. «Самовар» предлагает гостям книги о столице, аксессуары, украшения, одежду и продукцию бренда «Москва». В павильоне «Вишня» можно попробовать сезонные ягоды и освежающие напитки, а также приобрести керамику, свечи, текстиль, аромадиффузоры и другие товары для дома.

На Новом Арбате можно найти павильон «Коробка конфет» — это совместный проект с «Московским чаепитием». Здесь продается чай, сладости, одежда и сувениры туристического бренда «Москва». На Трубной площади гостей ждет павильон «Воздушный шар» с товарами для детей. Для тех, кто хочет спастись от летнего зноя, открыто две площадки с мороженым: «Холодильник» на Тверском бульваре и «Фабрика мороженого» на набережной в парке искусств «Музеон».

Успешным примером участия в сезонных маркетах стал семейный проект Константина и Яны Климовых — бренд керамических изделий для дома «Экочеловеки». Предприниматели уже во второй раз представляют свои товары на знаковых городских площадках. Так, в декабре прошлого года бренд продемонстрировал продукцию на Московской неделе интерьера и дизайна на коллективном стенде проекта «Сделано в Москве». Константин Климов отметил, что в текущем летнем сезоне их изделия пользуются традиционно высоким спросом у горожан.

«В этом сезоне продажи идут хорошо, мы уже сделали несколько допоставок товара. Сейчас в арт-павильонах представлены новые коллекции, которые пока даже не появились на нашем сайте и в интернет-магазине. Кроме того, участие в проекте “Сделано в Москве” позволило нам познакомиться с другими предпринимателями, почувствовать себя частью столичного бизнес-сообщества», — рассказал основатель бренда.

В августе 2025 года к проекту присоединился бренд домашнего текстиля Ordinary Home & Lifestyle. Как отмечает основательница Александра Гулева, поддержка «Сделано в Москве» дает локальным производителям возможность заявить о себе на городском уровне.

«Арт-павильоны позволяют покупателям увидеть товары вживую, оценить качество материалов, фактуру, упаковку и общий стиль бренда. Производителям текстиля для дома это особенно важно: здесь большую роль играет визуальное и тактильное восприятие. Важна также информационная поддержка — она помогает знакомить с брендом людей, которые раньше о нас не знали. Мы тестируем спрос, чтобы лучше понять, какие коллекции интересны покупателям. Проект помогает получить ценную обратную связь, выйти на новую аудиторию и найти потенциальных партнеров», — отмечает Александра Гулева.

Посетить арт-павильоны можно ежедневно в будние дни с 10:00 до 22:00, в выходные — с 09:00 до 22:00. Актуальная информация о работе площадок и событиях на Болотной площади опубликована на официальном сайте проекта «Лето в Москве».

«Сделано в Москве» — проект Мэра Москвы, реализуемый столичным Департаментом предпринимательства и инновационного развития. Его целью является продвижение локальных брендов. Сегодня он насчитывает более 7,5 тысячи участников, а на сайте можно найти свыше 36 тысяч товаров, созданных в столице. Предпринимателям доступно множество бесплатных инструментов продвижения, предоставленных городом: размещение товаров на портале и в фирменных магазинах, упоминания в СМИ и социальных сетях, наружная реклама, участие в крупнейших городских проектах и отраслевых выставках, интернет-реклама и многое другое. Стать частью сообщества предпринимателей и пользоваться бесплатными мерами поддержки можно на сайте бизнес. сделановмоскве.рф. Больше новостей о столичном бизнесе можно узнать на странице проекта в социальной сети «ВКонтакте».

«Лето в Москве» — совместный проект города и бизнеса. Компании и предприниматели уже не первый год становятся партнерами столицы и соорганизаторами главного события сезона. Участие позволяет находиться в эпицентре городского трафика, использовать московскую инфраструктуру, получать информационную поддержку и быть частью насыщенной программы. Подать заявку или связаться с организаторами можно на странице проекта «Время возможностей для бизнеса».

Лето в Москве

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