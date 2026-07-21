Синоптик спрогнозировал возвращение дождей в Москву

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал дождливую погоду в Москве 21 июля.

Как он отметил в Telegram, сегодня столица окажется на пути атмосферного фронта, который вызовет в регионе уплотнение облачности и кратковременные дожди, местами прогремят локальные грозы.

Он уточнил, что столбики термометров в столице покажут температура воздуха +24…+26 °C, по области +22…+27 °C. Ветер юго-западный 3—8 м/с, при грозе порывистый.

Ранее австралийский климатолог, сотрудник Центра передового опыта ARC «Погода XXI века» Андреа Тащетто спрогнозировала температурные рекорды в 2027 году из-за природного явления Эль-Ниньо, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений.