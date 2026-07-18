В Москве на станциях метро около "Лужников" ограничат вход и выход из-за концерта
Ограничения на вход и выход введут на станциях метро, расположенных около стадиона "Лужники" в Москве, 18 июля из-за проведения концерта.
Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.
"18 июля на станциях метро, расположенных вблизи стадиона "Лужники", возможны ситуативные ограничения входа/ выхода в связи с проведением мероприятия", - говорится в сообщении ведомства в "Максе".
Уточняется, что на ближайшей к стадиону станции "Спортивная" до начала концерта южный вестибюль будет работать только для выхода пассажиров, после мероприятия через него будет осуществляться только вход.
В департаменте порекомендовали заранее пополнить транспортную карту "Тройка" для обратной поездки в метро.
18 июля на московском стадионе "Лужники" проходит концерт заслуженного артиста РФ Леонида Агутина.