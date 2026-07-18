Департамент транспорта обратился с необычной просьбой к москвичам

Московский департамент транспорта предупредил, что в эти выходные в столице ожидается жара до +30 градусов. Чиновники призвали водителей не оставлять детей и животных в салоне автомобиля.

В ведомстве отметили, что в уикенд будет чрезвычайно жарко и попросили водителей не оставлять детей в салоне. Также нельзя бросать запертыми в автомобилях животных.

«Синоптики обещают повышение температуры до плюс 30 градусов», — сказано в сообщении.

В дептрансе посоветовали проветривать автомобиль перед поездкой, использовать солнцезащитные очки и крем. В пути надо следить за самочувствием и пить больше воды. Предпочтительна светлая одежда из натуральных тканей.

Накануне синоптики предупредили о резком потеплении в центре европейской части России.