У японских журавлей в Московском зоопарке вылупился птенец

В Московском зоопарке случилось радостное событие - в июне на свет появился птенец японского журавля! Счастливыми родителями уже в третий раз стали самец Кореец и самка Сунагава. Пол детеныша пока неизвестен.

© Российская Газета

Увидеть пернатую семью можно, не выходя из дома. За журавлями в вольере "Японский дворик", который расположен по соседству с клетками глазчатых индеек и зеленых павлинов, ежедневно следят видеокамеры, а онлайн‑трансляции доступны на портале mos.ru.

Жизнь японских журавлей полна трогательных ритуалов. Эти птицы создают пары раз и навсегда. В брачный сезон они устраивают настоящие представления - синхронно подпрыгивают, кланяются, хлопают крыльями и стремительно перебегают с места на место. А когда приходит время обзавестись потомством, самец и самка вместе строят гнездо. Для этого они собирают ветки, траву, перья, камни и все, что найдут в вольере. Заботой о потомстве занимаются оба родителя.

"Насиживание яйца длится примерно 29-30 дней. Затем появляется птенец, покрытый детским, рыже‑коричневым пухом. Он повсюду следует за мамой и папой. Родители кормят его и тщательно оберегают от пристального внимания", - рассказала Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

Сейчас за малышом неустанно присматривают родители, а еще он активно растет и поэтому должен питаться четыре раза в день. В меню входят кусочки мяса и рыбы, творог, яйца, насекомые, комбикорм и даже грызуны.

У Корейца и Сунагавы есть опыт воспитания птенцов. В 2024 и 2025 годах у них уже рождались малыши, оба оказались самцами. Один из повзрослевших журавликов теперь живет в зоопарке Гродно, а второй обосновался в отдельном вольере на старой территории московского зоосада.

Отметим, что в мире осталось всего 2,5 тысячи особей таких журавлей. И хотя вид носит название "японский", главные места их гнездования - в России. Впрочем, ареал обитания также охватывает Японию и Китай. Журавль числится в Красной книге РФ и в Международной Красной книге в качестве вида, находящегося под угрозой исчезновения. Чтобы спасти редких птиц, ученые стараются восстановить их численность, в том числе создают полудикие популяции. С 2002 года действует программа по выпуску в природу Дальнего Востока журавлей, выращенных в неволе. Московский зоопарк - один из участников этой важной инициативы.