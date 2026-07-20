На востоке Москвы появились три современные пляжные зоны

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства обустроили три современные пляжные зоны на востоке столицы. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

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"Развитию городской инфраструктуры для качественного отдыха жителей уделяется особое внимание. В этом году открыли 15 зон отдыха у воды, они обустроены по новому формату - с максимальным комфортом для москвичей и гостей столицы. Три пляжные зоны появились в Восточном административном округе - возле Большого Перовского пруда, в юго-восточной части Владимирского пруда и в парке возле Гольяновского пруда", - сказал Бирюков, слова которого приводит пресс-служба комплекса.

Заммэра уточнил, что на Большом Перовском пруду пляжную зону общей площадью более 2,5 тыс. кв. м обустроили на двух противоположных берегах водоема.

"Большой Перовский пруд - популярное место для отдыха и прогулок жителей Перовской и Кусковской улиц. В 2012 году провели работы по его реабилитации - очистили от ила, углубили дно, реконструировали водосброс, укрепили берега, высадили водные растения. Новую зону отдыха оснастили всем необходимым - установили шезлонги, теневые навесы и раздевалки, оборудовали душевые и туалетные модули. Кроме того, организовали две детские и две спортивные площадки - по одной на каждой стороне, многофункциональный павильон с кафе", - добавил он.

Вторая зона отдыха находится в юго-восточной части Владимирского пруда, который привели в порядок в 2021 году. На площади более 1 тыс. кв. м обустроили зону с шезлонгами, теневыми навесами и стандартной инфраструктурой. Для детей сделали игровую площадку, оборудовали места для воркаута и игры в настольный теннис.

Третья пляжная зона появилась у Гольяновского пруда, ее площадь составила почти 9 тыс. кв. м. Оборудованы три бассейна с подогревом, установлены на настилах почти 380 шезлонгов, теневые навесы и складные зонтики, возведен павильон для кафе.