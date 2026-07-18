Собянин раскрыл число украинских БПЛА, летевших на Москву и область за неделю

Собянин: В сторону Московского региона с 11 июля по 18 июля летели 1 892 БПЛА
Около 1900 БПЛА летели в направлении Московского региона с вечера 11 июля по утро 18 июля, и большинство из них было уничтожено на дальних подступах.
Об этом 18 июля сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Как писала «Парламентская газета», в ночь на субботу Московская область ночью пережила очередной налет украинских беспилотников, в результате чего произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске, а также пострадали не менее 30 человек на складе Wildberries в Электростали.