Собянин: Началось строительство станций метро «Липецкая» и «Лебедянская»

В Москве начали строить еще две станции Бирюлевской линии метро: «Липецкую» и «Лебедянскую». На обоих участках специалисты создают форшахты и возводят ограждающие конструкции.

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Об этом в субботу, 18 июля, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

— На «Липецкой» идет подготовка к созданию новой сети дождевой канализации и временной автомобильной дороги на период строительства. Ведется вынос инженерных коммуникаций. На время возведения «Лебедянской» расширим объездную дорогу, ведущую на дублер Липецкой улицы, — написал глава города в мессенджере МАКС.

Кроме того, специалисты благоустроят прилегающие к станциям территории. Так, там положат новый асфальт и выполнят озеленение. На данный момент работы развернуты уже на восьми из десяти запроектированных станциях линии. Строительство шести — «ЗИЛ», «Остров Мечты», «Кленовый бульвар», «Курьяново», «Луганская» и «Каспийская» — идет активными темпами.

Также на площадках станций «Москворечье» и «Бирюлево» подготавливают территорию. Первый участок Бирюлевской линии метро «ЗИЛ» — «Курьяново» планируется завершить в 2028 году, а второй — «Курьяново» — «Бирюлево» — в 2029-м.

Тем временем на трех строящихся станциях будущей Рублево-Архангельской линии метро продолжаются архитектурно-отделочные работы в пассажирских зонах. Например, архитектурный образ «Звенигородской» формируют светлые пространства и динамичные формы колонн, создающие ощущение легкости и воздушности.

Также Сергей Собянин сообщил о согласовании архитектурной концепции наземных сооружений станции «Липовая Роща» Рублево-Архангельской линии метро. Строительство объекта планируется завершить в 2027 году.