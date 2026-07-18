Орнитологи обнаружили на зеленых территориях Москвы редкого чибиса с птенцами

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Орнитологи столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды обнаружили чибиса с птенцами рядом с водоемом в районе Косино-Ухтомский. Этот вид занесен в Красную книгу Москвы.

Специалисты напомнили, что в июле и августе у этих птиц проходит особенно важный период выращивания потомства. В это время они наиболее уязвимы, поэтому посетителей природных территорий просят соблюдать осторожность.

Жителям и гостям столицы рекомендуют передвигаться только по оборудованным тропам, не шуметь, не включать громкую музыку и не оставлять мусор, чтобы не беспокоить редких птиц и не причинять вред их среде обитания.

Кроме того, орнитологи призвали не брать в руки птенцов, даже если они кажутся оставленными без присмотра. Как правило, взрослые птицы находятся неподалеку и продолжают заботиться о своем потомстве, передает официальный сайт мэра Москвы.

Орнитолог, основатель приюта для птиц Вадим Мишин рассказал, что голубей категорически запрещается кормить в местах, где живут люди: на балконе или возле подъезда.