Собянин сообщил о ликвидации уже восьми беспилотников, летевших на Москву

Силы ПВО отразили атаку еще трех беспилотников, летевших на Москву. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

© Вечерняя Москва

— Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал Собянин в своем канале в МАКС.

18 июля обломки сбитого дрона Вооруженных сил Украины упали на палубу судна в Финском заливе. Никто не пострадал.

Той же ночью украинские дроны атаковали два логистических центра Wildberries в Московской и Тамбовской областях. На складе в Котовске погибли семь человек, работавших в ночную смену, еще 25 пострадали. В Электростали же на складе площадью больше 360 тысяч квадратных метров ранения получили 37 человек. Кроме того, один человек погиб.