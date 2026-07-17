Московские колледжи в 2026 году подготовили рекордное число специалистов

Популярность среднего профессионального образования в столице растет. В 2026 году московские колледжи выпустили свыше 33 тысяч квалифицированных специалистов, что 10% больше, чем в 2025 году, рассказал член Общественной палаты РФ Александр Асафов.

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При этом две трети выпускников начали трудовую деятельность еще во время учебы, отметил он.

Практика и партнерство с работодателями

Как отметил Асафов, ведущую роль в подготовке кадров играет развитая сеть учреждений среднего профессионального образования. 70% учебного времени в колледжах отводится практике, налажено сотрудничество с более чем 3 тысячами работодателей. Год от года растет число учебных мест и расширяется набор специальностей.

Партнеры колледжей и профессиональные ассоциации участвуют в создании актуальных для рынка труда программ обучения. В процессе учебы задействованы внешние площадки, предприятия на территории особой экономической зоны "Технополис Москва" и крупнейшие компании города.

Результатом этой работы становится трудоустройство выпускников: около 95% студентов устраиваются по специальности. Это повышает интерес подростков к обучению в колледжах, которые сегодня выступают первой ступенью в карьерной траектории.

Рекордное число бюджетных мест

Москва системно расширяет доступность такого обучения. В новом учебном году количество бюджетных мест увеличили на треть – до рекордного показателя в почти 50 тысяч. В столице действует свыше 160 колледжей, где студенты осваивают востребованные профессии в ключевых отраслях экономики.

В промышленном секторе наиболее популярно машиностроение, в ИТ – веб-разработка, в транспортной отрасли – техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.

Новые направления подготовки

Среди направлений, появившихся в прошлом учебном году, – информационное моделирование в строительстве и универсальное спортивное тренерство. Кроме того, с сентября 2026 года колледжи впервые начнут подготовку в сфере разработки и управления программным обеспечением, конгрессно-выставочной деятельности, промышленном дизайне и еще по пяти актуальным специальностям.

По мнению Асафова, постоянная актуализация образовательных программ и направлений позволяет обеспечивать город квалифицированными кадрами в самых разных сферах.

Модернизация инфраструктуры

В столице реализуется программа по модернизации учреждений среднего профессионального образования. До 2028 года обновят 5 учебных корпусов Московского технологического колледжа имени И. А. Лихачева и Московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий "Царицыно". В них оборудуют специализированные пространства для практических занятий, проектной деятельности и работы на оборудовании.

Продолжается совершенствование технологической базы: с 2023 года в городе модернизировали 1,5 тысячи лабораторий и мастерских.

Кроме того, в Москве действуют профориентационные программы для подростков, например "Лето в новом формате". Они позволяют выстраивать карьерную траекторию еще со школы, делая переход от обучения к профессии максимально плавным.

Ранее колледж "Царицыно" расширил партнерство с IT‑компаниями. За учебный год учреждение заключило соглашения более чем с 30 новыми партнерами-работодателями. Таким образом, их общее число достигло 150.