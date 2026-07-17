Сергей Собянин. Главное за день

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 17 июля, поделился новостями из жизни столицы. Глава города утвердил проект планировки территории у станции метро «Новорижская», рассказал о спортивной площадке нового формата в районе Косино-Ухтомский, а также сообщил об уникальных находках при реставрации ВДНХ. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».

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Проект планировки территории у «Новорижской»

В столице утвердили проект планировки территории транспортного узла «Новорижская». В его состав войдут строящаяся станция Рублево-Архангельской линии метро, остановки наземного транспорта и перехватывающие паркинги. Кроме того, планируются современные жилые комплексы, детский сад и офисные здания.

Спортплощадки нового формата

В столице создадут 128 круглогодичных спортивных площадок нового формата. Они появятся во всех округах столицы. Их можно будет использовать круглогодично. Одна из таких площадок находится в парке у Святого озера Косино-Ухтомского района на месте устаревшей спортивной зоны. Каждую неделю ее посещают более двух тысяч москвичей.

Исторические находки при реставрации ВДНХ

В ходе реставрации ВДНХ специалисты обнаружили около 30 важных находок, среди которых живопись и горельефы. Самая значимая — произведение скульптора Евгения Вучетича «Знаменосцу мира, советскому народу — слава!». Его нашли в павильоне № 1 «Центральный» за фальшстеной. Специалисты полностью восстановили скульптурное изображение.