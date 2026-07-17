Московский выпускник рассказал об опыте пересдачи ЕГЭ для получения 100 баллов

Выпускник столичной школы №2120 Александр Большаков пересдал ЕГЭ по информатике и получил максимальный балл.

Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва».

«Был уверен в том, что информатику можно было сдать лучше, как раз на 100. Если есть такая возможность, решил ей воспользоваться. Сомнения в своих силах не было, ведь к этому моменту уже получил 100 баллов по физике и профильной математике», – сказал Большаков.

Он отметил, что к пересдаче ему помогала подготовиться учительница. Она присылала дополнительные материалы, говорила, на что обратить внимание.

«Чтобы добиться желаемого результата, разбирал свои ошибки, которые допустил в первый раз, решал варианты экзамена, и в итоге все получилось», – добавил Александр Большаков.

Набравший 299 баллов на ЕГЭ выпускник решился на пересдачу

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что более 10 тыс. московских школьников улучшили свои результаты экзаменов по одному из выбранных предметов в дополнительные дни основного периода ЕГЭ, которые прошли 8 и 9 июля.