В Москве 20 июля ожидаются 30 градусов тепла и дожди

На фоне ожидающейся сильной жары в Москве и области 20 июля пройдет гроза, сообщили в Гидрометцентре.

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"Днем в понедельник, 20 июля, местами ожидаются кратковременный дождь и гроза", - передает слова собеседника ТАСС.

Также прогнозируется усиление порывов южного ветра до 15 м/с. При этом температура воздуха в столице поднимется до плюс 28-30 градусов, по области - до плюс 25-30 градусов.

Ночь на 20 июля тоже будет теплой, отметили в Гидрометцентре. Столбики термометров в мегаполисе покажут 11-13 градусов тепла (в центре - плюс 18 градусов), а по области - 11-16 градусов выше нуля.