"Москвариум" запустил экоквест для москвичей и гостей столицы

"Москвариум" совместно с креативным агентством BBDO запустил экологический проект "С океаном начистоту. Новая AR-игра приглашает гостей стать активными участниками миссии по спасению подводного мира от мусора. Океан зовет на помощь, и откликнуться может каждый.

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Технологии дополненной реальности превращают привычное посещение основной экспозиции в интерактивный квест. Даже те, кто бывал в океанариуме не раз и, кажется, знает каждого ската "в лицо", смогут открыть для себя уже знакомые аквариумы с новой стороны. Здесь, среди тихих вод и неоновых огней, развернется виртуальная битва с реальными угрозами: пластиком, масляными пятнами и грязевыми разводами. Проект поднимает серьезные темы: загрязнение водных экосистем, влияние городов, промышленности и человека на морских обитателей, - но говорит о них на понятном и увлекательном языке.

После покупки билета на основную экспозицию достаточно подойти к одному из десяти аквариумов с QR-кодом на стекле, и отсканировать его с помощью смартфона. Запускается AR-игра: на экране появится милый персонаж-маскот, который поделится своей историей, попросит помочь с очисткой виртуального аквариума, а в благодарность поделится полезными экосоветами, как в повседневной жизни помочь сохранить чистоту океанов и морей.

Чтобы исследование стало еще интереснее, на всем маршруте будут спрятаны различные шифры и загадки. Тот, кто соберет их все, сможет получить призы.

"Цель проекта - не только познакомить юных посетителей и их родителей с удивительным подводным миром, но и рассказать об экологических проблемах, угрожающих сохранности водных экосистем. Мы надеемся, что проект "С океаном начистоту" поможет повысить уровень экологической грамотности и сформировать более ответственное отношение к океану и его обитателям", - поделилась руководитель биологической службы "Москвариума" Ирина Мейнцер.

Новая активность позволяет открыть для себя экспозицию заново - даже тем, кто уже не раз проходил по тем же залам. Прогулка становится приключением, которое расширяет горизонты и напоминает: мир вокруг нас невероятно красив, но удивительно хрупок. А еще такой формат приносит пользу планете - каждый участник уходит с простыми советами, которые действительно работают. Все в наших руках.

Узнать подробности проекта "С океаном начистоту" можно на официальном сайте "Москвариума".