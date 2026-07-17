Посвященную Дню шахмат карту «Тройка» выпустили в Москве

В столице выпустили тематическую карту «Тройка», которая посвящена Дню шахмат, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Вместе с Федерацией шахмат России выпустили тематическую карту «Тройка» в преддверии Дня шахмат, который отмечается 20 июля. В ее оформлении использовали символику Федерации шахмат России и слоган «Шахматы для каждого». Новую карту посвятили игре, которая уже много веков объединяет людей разных возрастов и профессий», – говорится в сообщении.

Отмечается, что купить новую тематическую «Тройку» можно на стойках «Живое общение», во флагманских магазинах метро на станциях «Маяковская», «Трубная» и МЦК «Измайлово», в интернет-магазине метро и на маркетплейсах.